استهدفت مقاتلات ومدفعية التحالف العربي بقيادة المملكة ومشاركة وإسناد القوات الإماراتية مواقع وتجمعات الحوثيين في مناطق شرق المشرعي والمدمن وشمال حيس في جبهة الساحل الغربي لليمن وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات.وأفادت وكالة أنباء الإمارات أن 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران لقوا مصرعهم في غارات لمقاتلات التحالف ومواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة في الساحل الغربي في ظل التقدم الميداني المتسارع باتجاه مطار الحديدة ومينائها الإستراتيجي.كما تمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة من أسر 21 عنصراً من ميليشيات الحوثي وتحطيم دفاعاتها وتحصيناتها في الساحل الغربي والعثور على عدد من الآليات والأسلحة المتوسطة والثقيلة التابعة للحوثيين بعدد فرارهم من ساحات القتال، وخلال عمليات تمشيط واسعة في المناطق المتاخمة لمدينة الحديدة.وتواصل مقاتلات التحالف العربي اصيطاد عناصر وتحركات ميليشيات الحوثي في ضواحي الحديدة، فيما هربت عناصرها إلى الجبال تاركين خلفهم عتادهم.