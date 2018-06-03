تحطمت طائرة صغيرة تقل أربعة أشخاص في المحيط قبالة جزيرة لونغ آيلاند في الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل اثنين من ركابها وفقدان اثنين آخرين، بحسب ما أعلن خفر السواحل الأميركي أمس (السبت).وأفاد بيان خفر السواحل بأن الطائرة من طراز «بايبر بيه إيه-31 نافاجو» تحطمت على بعد نحو 1.6 كيلومتر قبالة لونغ آيلاند وكان «على متنها أربعة أشخاص».وتم «انتشال» جثتي شخصين في حين «تجري فرق الإنقاذ في الموقع عمليات بحث للعثور على شخصيت آخرين فقدا».وأكد خفر السواحل أنه يجري عمليات البحث بالاشتراك مع عناصر من حرس الجو الوطني والشرطة ومراكب صيد محلية. ولم يحدد سبب تحطم الطائرة.