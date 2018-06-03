كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من معهد أبحاث السرطان في جامعة كمبردج البريطانية، أن الأدوية المضادة للفطريات تقضي على الخلايا السرطانية الخاملة في الأمعاء.وأظهرت الدراسة أن فعالية دواء مضاد للفطريات يوصف عادة لعلاج عدوى القدمين في القضاء على الخلايا النائمة داخل أورام الأمعاء في الفئران. ووجد الباحثون أن عقار «إيتراكونازول» أوقف بشكل فعال نمو وتطور أنواع معينة من سرطان القولون والمستقيم.يشار إلى أن الباحثين قد اختبروا عقاقير مختلفة تستهدف هذه المسارات في الفئران المصابة بأورام الأمعاء، ووجدوا أن عقار «إيتراكونازول» سد إشارات المسار الذي يشارك في نمو وانتشار العديد من أنواع السرطان، حيث يجبر الخلايا على العودة إلى دورة قصيرة من النمو، قبل أن ينقض عليها لتدخل في حالة توقف تام دائم.