أعلنت الكليات التقنية العالمية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني بمنطقة تبوك، بدء استقبال طلبات المتقدمين في كلية الوجه وكلية أملج للبنين والبنات.وأفاد مدير الكليات التقنية عبدالله الغبان بأن فرع كليه الوجه وأملج تخدم جميع القرى والهجر التابعة للمحافظتين وأن التقديم سيستمر في الموقع الرسمي للكلية حتى نهاية إجازة الصيف.وأوضح الغبان أن الكليات تقدم للطلاب والطالبات مكافأة شهرية، وأن الكليات تمنح الخريجين والخريجات شهادة دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعد الانتهاء من الدراسة والتدريب التطبيقي عالي الجودة لمدة ثلاث سنوات.يذكر أن الكليات التقنية العالمية هي مشروع وطني حكومي، لتوفير تعليم أعلى معايير التعليم المهني والفني والتقني، وتقدم عن طريق كليات وجامعات عالمية، وأن مقدم التعليم في الكليات التقنية العالمية بالوجه وأملج، هو معهد واكياتو التقني (وينتيك) النيوزلندية.