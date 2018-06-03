توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (الأحد)، أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف، المدينة المنورة، ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية.في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشمالية لمنطقتي الحدود الشمالية والشرقية وأجزاء من منطقة الرياض، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير وكذلك على منطقة نجران.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.