في أجواء كروية رمضانية رائعة، اختتمت بطولة الوفاء الرمضانية بمركز فيضة بن سويلم، بتتويج فريق «الملكي» بكأس البطولة، وشهدت المباراة النهائية تنافسا وندية بين الفريقين التي حضرها جمهور كبير يتقدمهم رئيس مركز الفيضة سويلم بن محمد السويلم.وجاءت المباراة النهائية مثيرة قدم خلالها نجوم الفريقين «الزعيم»، و«الملكي»، أداء لافتا في سهرة رمضانية ووسط أجواء احتفالية كبيرة، تمكن من خلالها الملكي الفوز بنتيجة قوامها أربعة أهداف لهدف.كما تم توزيع جوائز الفرق المشاركة والهدايا والدروع التذكارية لرؤساء وأعضاء اللجان المنظمة والإعلاميين والداعمين، وشهد الحفل الختامي استعراض مهارات عدد من الفرسان على ظهور الخيل العربية الأصيلة أمام الجماهير الرياضية.وأكد مدير بطولة الوفاء الرمضانية سويلم إبراهيم بأهمية الوقوف مع المناشط الشبابية ودعمها، لتحقق أقصى درجات الفائدة، وأضاف أن البطولة حققت أهدافها التي من أجلها أقيمت، وهي رعاية الشباب واستغلال أوقات فراغهم من خلال مشاركاتهم الفعالة، وغرست فيهم حب التعاون، منوها بالدور الكبير الذي يقدمه عضو المجلس البلدي عيد السويلم بالدعمين المعنوي والمادي للبطولات التي تقام بفيضة بن سويلم.وعبر عدد من اللاعبين المشاركين بالبطولة عن أملهم في أن تتواصل البطولة في السنوات القادمة، نظير الإمكانات والتنظيم الرائع والاحترافي الذي قدمه شباب فيضة بن سويلم.