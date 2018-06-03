نفت شركة المياه الوطنية في بيان اليوم (الأحد) ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حول إدّعاء وافد من جنسية عربية انضمامه للعمل في الشركة مؤخراً.وأوضحت الشركة أن جميع التغريدات المتداولة غير صحيحة، وأنه سوف يتم بناءًا عليها الرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وكان مغردون قد تداولوا تغرييدات لوافد من جنسية عربية أساء فيها للوطن، مدعياً أنه يعمل في شركة المياه الوطنية، ما آثار حالة من الاستياء لدى المغردون دعتهم لتوجيه تغريداتهم للشركة مطالبين منها إيضاح حقيقة هذا الإدعاء.