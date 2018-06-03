توج سائق الراليات السعودي يزيد الراجحي مع فريق «أكس رايد - ميني» بلقب رالي كازاخستان 2018، الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» للراليات الصحراوية الطويلة «كروس كانتري».وتضمنت نُسخة هذا العام من رالي كازاخستان مساراتٍ رملية، وكُثبان صحراوية بلغت مسافتها 2450 كيلو متر مع مراحل الوصل.وقال الراجحي:«الحمد لله أنهينا الرالي في المركز الأول، وهي نتيجة أكثر من رائعة، وثمرة الجُهود الكبيرة التي بذلناها طوال الأيام الماضية، من الناحية البدنية، والذهنية أيضاً، حيث كان علينا إدارة الفوارق بيننا وبين مُنافسينا، والحفاظ على السيارة خلال مراحل الرالي الصعبة والقاسية».وأضاف، بفضل الله، سار كل شيءٍ على ما يُرام، ولم نُواجه أي مشاكل أو تأخيرات كبيرة، حيث استفدنا من تجربة العام الماضي في تلافي الأخطاء وعلاج كل شيء لضمان أن لا نتعرض لمشاكل، معرباً عن سعادته لتحقيق الإنجازات التي تليق باسم المملكة العربية السعودية ورفع راية التوحيد في المحافل العالمية.