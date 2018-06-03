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سعود القحطاني: محمياتنا عن 23 قطر
السِّيَر الذاتية للمسؤولين الذين صدرت أوامر ملكية بتعيينهم
لِمَ يقف القضاة للسلام الملكي؟
الفيصل: الأوامر الملكية تعزز التنمية وتواكب رؤية 2030
كاريكاتير
الأحد / 18 / رمضان / 1439 هـ
الاحد 3 يونيو 2018 03:57
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«البيئة» تحظر استيراد الخضار والفواكه الطازجة من ولاية كيرلا بالهند
سعود القحطاني: محمياتنا عن 23 قطر
السِّيَر الذاتية للمسؤولين الذين صدرت أوامر ملكية بتعيينهم
لِمَ يقف القضاة للسلام الملكي؟
الفيصل: الأوامر الملكية تعزز التنمية وتواكب رؤية 2030
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