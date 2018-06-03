رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صدور الأوامر الملكية السامية.وقال الأمير عبدالله بن بندر، في برقية خطية للملك سلمان بن عبدالعزيز: «ببالغ الفخر والاعتزاز استقبل الشعب السعودي صدور الأوامر الملكية السامية التي تعزز دور المملكة في خدمة الأراضي المقدسة وقاصديها من الزوار والمعتمرين والحجاج، وتساهم في تنمية الوطن والمواطن، وتواكب رؤية البلاد الطموحة 2030».وأضاف، يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم، الشكر والامتنان بصدور هذه الأوامر الملكية السامية، وثقتكم بتعييني عضواً بالهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وعضواً في مجلس المحميات الملكية، ورئيساً لمجلس إدارة محمية الإمام محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وأدعو الله أن يوفقني لأكون عند حسن ظنكم، سائلاً الله العظيم لكم موفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة. كما رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الشكر إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الأوامر الملكية السامية.وقال: «يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم، الشكر والامتنان بصدور هذه الأوامر الملكية السامية، وأدعو الله أن يوفقني في المهام التي أوكلت لي بخدمة ديني، ثم مليكي ووطني، وأن أكون عند حسن ظنكم، وأسأله عز وجل لسموكم الكريم موفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار».