اطمأن مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري للقطاع الغربي اللواء ركن مانع بن عمر أبا العلا، على الوكيل رقيب زيد بن ضيدان العصيمي من منسوبي الفوج السابع، المنوم بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة، إثر إصابته أثناء تأديته لواجبه بحراسة فرع الوزارة بالطائف.وخلال الزيارة نقل أبا العلا تمنيات وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف للمصاب الشفاء العاجل.وكان العصيمي تعرض لإصابة بطلق ناري في قدمه أثناء مواجهته لشخص هارب من الجهات الأمنية بالمحافظة، وتمكنت الجهات الأمنية من إصابته والقبض عليه.كما اطمأن اللواء أبا العلا، على حالة رجل الحرس الوطني المصاب من الفريق الطبي بالمستشفى، متمنياً له الشفاء العاجل والخروج من المستشفى سالماً معافى.