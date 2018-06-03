حث أمير الحدود الشمالية الرئيس الفخري للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، رجال الأعمال والشركات الكبرى وفئات المجتمع كافة على التفاعل مع حملة «تفريج كربة» التي تنطلق اليوم (الأحد) على مسرح النادي الأدبي في مدينة عرعر، لإطلاق السجناء خلال شهر رمضان المبارك وتفعيل دور التكافل الاجتماعي لمساعدة السجناء المعسرين ولم شملهم بأسرهم واستشعار المسؤولية، والقيام بواجبهم الوطني في تبني ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية، مؤكداً أهمية التعاون والتكاتف بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الحملة والتفاعل المثمر مع البرامج التي تعود على المنطقة بالفائدة.وأشاد بالدور الفاعل التي تبذله اللجنة لخدمة السجناء والمفرج عنهم في مختلف المجالات، في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لكل ما يخدم أبناء هذا الوطن في جميع المجالات.من جانبه، دعا رئيس لجنة «تراحم» بالمنطقة العميد متقاعد سعود بن محمد الرويلي رجال الإعلام لدعم الحملة وكذلك المؤثرين في المجتمع والموسرين ورجال الأعمال من أجل إطلاق أكبر عدد من السجناء المعسرين.