في خطوة هي الأولى من نوعها تطبق وزارة الحج والعمرة في موسم حج هذا العام، استخدام الأسرّة ذات الدورين في مخيمات مشعر منى، لتوفير الراحة لضيوف الرحمن وإعطاء الصورة المشرفة لمن يقوم على خدمتهم من مختلف القطاعات.وأكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، خلال جولته التفقدية أمس (السبت) على موقع أحد المخيمات بمشعر منى، أن استخدام الأسرّة ذات الدورين سيتم تطبيقه على نفس أعداد الحجاج وليس لزيادتها، مبيناً أن تجربتها التي نفذتها مؤسسة مطوفي حجاج دول روعي فيها المواصفات الآمنة والمدروسة دراسة جيدة ما يؤكد حرص الوزارة على سلامة الحجاج وتطبيق المواصفات الخاصة بالأمن وسلامة ضيوف الرحمن وفق الاشتراطات المتخذة لذلك.ونوه وزير الحج والعمرة بفوائد الأسرّة ذات الطابقين في المخيمات من خلال إيجاد ممرات آمنة داخل المخيمات، وتوفير مساحات للصلاة وللاجتماع وتناول الطعام بها داخل المخيمات، وكذلك توفير مواقع تحت الأسرة ليضع الحاج أغراضه الخاصة، وتنظيم وترتيب المخيمات ومداخلها ومخارجها، إلى جانب توفير مكان لاستراحة العاملين والطباخين، وتوفير خدمة للحاج بشكل أفضل علاوة على كونها مطابقة لكود البناء السعودي الحديث.وثمن الاستعدادات الكبيرة لمؤسسات الطوافة لخدمة الحجاج هذا العام، ومؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا على تقديم مثل هذه التجربة التي سيتم تعميمها في حال نجاحها على جميع مؤسسات أرباب الطوائف لجميع الحجاج، والتي تصب في صناعة الحج وبما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرامية إلى توفير أفضل الخدمات والإمكانات للحجاج ليتمكنوا من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بكل يسر وسهولة وأمان وراحة واطمئنان.كما اطلع على برنامج التغذية، إذ سيتم استخدام 15% من الوجبات المعقمة الجاهزة التي تناسب الحاج في جميع مؤسسات الطوافة، كما اطلع على رفع مستوى جودة المعيشة في المخيمات، موجهاً باتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على الغذاء وتقديمه في صوره الصحية التي تحافظ على صلاحيته وملاءمته للحجاج.