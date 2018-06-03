قبضت شرطة الأحساء على 4 مواطنين في العقدين الـ2 والـ3 من العمر، متورطين في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والأعيرة النارية، ما أوقع عدداً من الإصابات.وبحسب المتحدث باسم شرطة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، فإن شرطة الأحساء تلقت بلاغاً الساعة الثانية من صباح أمس (السبت)، عن نشوب شجار بين عدد من الأشخاص إثر خلاف مروري في الطريق، أسفر عنه إصابة أحدهم بطلق ناري، وآخرين بإصابات متفرقة، وباشرت الجهة المختصة الحادثة، وتم إسعاف المصابين وضبط الأطراف كافة والسلاح المستخدم في الواقعة.وشرع المختصون بالشرطة في العمل على استيفاء إجراءات جمع الاستدلال اللازمة للواقعة تمهيداً لإحالة الأشخاص وأوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.