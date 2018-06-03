نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبمشاركة الجهات الشريكة عدداً من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في العاصمة وكل من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وعفيف وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وحوطة بني تميم وسدير، أسفرت عن تحرير «156» مخالفة وإنذار «36» منشأة، وضبط «31» وافداً مخالفاً لنظام العمل.وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي، على استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وعلى جميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات شملت «1145» منشأة تجارية.