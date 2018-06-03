خصص تعليم الشرقية فصولاً خاصة للصم بالأندية الموسمية خلال إجازة الصيف لإتاحة الفرصة لهم لمشاركة الطلاب المستفيدين من البرامج والفعاليات التي تقام ضمن برنامج «إجازتي 3» الذي تقيمه وزارة التعليم.ودعا مدير التعليم في الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، خلال مشاركته منسوبي نادي الصم ختام المهرجان الرمضاني الـ17 أمس الأول بالدمام، إلى الاستفادة من المرافق التعليمية في المنطقة خدمة للصم، كونهم فئة غالية تمثل نقطة ارتكاز في تنمية بلادنا وركنا أساسيا في البناء الوطني.وألمح الشلعان إلى أن إدارة التعليم في المنطقة ستوقع مذكرة تعاون مشترك مع نادي الصم بالشرقية، تشتمل على عناصر تخدم جميع المنتسبين لهذا النادي من الصم، كما ستتيح الإدارة الفرصة للتدريب على لغة الإشارة، كما سيتاح لهم الانضمام إلى أندية الأحياء المقامة بالمدارس على مدار العام لتكون بمثابة الداعم الحقيقي لتنمية مواهبهم وإبداعاتهم، وتسهم في إشراكهم في المجتمع، وستفتح الأفق أمامهم لاكتشاف مواهبهم وتقديم إبداعاتهم النوعية للمجتمع كافة، ما سيعكس أدوارهم نحو الإيجابية وتقديم الأفضل من هذه الأدوار.وأضاف بأن شراكة التعليم مع نادي الصم ستجعل الوقت مناسبا للانخراط في المناشط كافة، وسيكون العمل على تحويل شعار أسابيع الأصم السنوية إلى واقع ملموس يحسه الأصم في حياته اليومية.