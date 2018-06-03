نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يطلق محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، مساء اليوم (الأحد)، حملة «تفريج كربة»، التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم بمحافظة جدة (تراحم)، وتستهدف إطلاق سراح ما يزيد على 100 نزيل ونزيلة موقوفين في قضايا حقوق مالية للغير في إصلاحية محافظة جدة والسجون الفرعية في محافظات الليث، القنفذة، رابغ، العرضية الشمالية.وأعرب مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة العميد ماجد بن بندر الدويش عن أمله أن يستفيد من هذه الحملة أكبر عدد من النزلاء والنزيلات الموقوفين في قضايا المطالبات المالية ليقضوا ما تبقى من الشهر الكريم مع أهلهم وأسرهم، ويشاركوا ذويهم فرحة العيد بإذن الله.وعبّر الدويش عن تقديره البالغ للدور الحيوي والمهم التي تضطلع به اللجنة الوطنية لرعاية النزلاء وأسرهم، المساند لجهود المديرية العامة للسجون في تقديم يد العون للنزلاء والنزيلات وأسرهم. فيما أوضح رئيس مجلس إدارة تراحم بمحافظة جدة صالح التركي لـ«عكاظ» أن من يجري السداد عنهم يخضعون لشروط منها ألا يكون سارقاً أو مختلساً أو محتالاً، وألا يكون صدر عليه حكم شرعي مكتسب القطعية، مشيرا إلى أن «تراحم» تساهم خلاف السداد عن السجناء تقديم معونات لأسر عدد من السجناء وسداد إيجاراتهم، فضلاً عن وجود لجنة من المحامين المتطوعين تتولى الدفاع مجاناً عن قضاياهم أمام المحاكم، مؤكداً أنها أسهمت العام الحالي في إطلاق عدد من السجناء بحصولهم على البراءة، فضلاً عن الترافع عن أكثر من 70 سجيناً وسجينة وتقديم الاستشارات القانونية لهم من خلال أكثر من 50 محامياً ومحامية من المتطوعين برئاسة المحامي المستشار أشرف السراج، وجهودهم محل التقدير والاعتزاز.وكانت اللجنة الوطنية لرعاية النزلاء وأسرهم ممثلة في تراحم جدة نجحت في إطلاق سراح ما يزيد على (200) نزيل ونزيلة أوقفوا على ذمة مطالبات مالية عجزوا عن سدادها وصلت مبالغ السداد عنهم إلى نحو (13) مليون ريال خلال حملة تفريج كربة العام الماضي، ونالت بذلك جائزة مكة للتميز في الفرع الإنساني لهذا العام.