أنهت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات البرنامج التدريبي (التوعية الإلكترونية) لمنسوبي مشروع مركز نبراس للتوعية الإلكترونية الذي عقد بمقر أمانة اللجنة أخيرا لمدة 3 أيام تمهيداً لإطلاق المشروع في منتصف شهر شوال القادم، وذلك لتهيئتهم لممارسة العمل في المركز الذي سيكون على مدار (24) ساعة ويعمل من خلاله نحو (50) موظفاً وموظفة من المؤهلين لإنجاز المهمات المناطة بهم.وقدم البرنامج لجنة من المختصين في علوم الوقاية والتقنية وغيرهما من العلوم ذات الاختصاص، وشمل مجموعة من المحاور بدايةً بالتعريف باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ودورها، وكيفية تصميم الخطط التوعوية، وكيفية اختيار الحساب الأفضل ومعرفة البرامج التي تقيس أداء ردود الفعل في شبكات التواصل الاجتماعي وتفاصيلها وطرق التعامل معها.وأوضح مدير العلاقات والإعلام المتحدث باسم أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بندر الرميحي أن مركز التوعية الإلكتروني هو المرجع الأول لصناعة المحتوى التوعوي الفكري المؤثر ضد المخدرات، إذ يرصد ويحلل تأثير المخدرات على المجتمع ويستشرف المستقبل للتصدي لها.