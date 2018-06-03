توعد سكان مخطط ولي العهد 3 في جنوب مكة المكرمة، بمقاضاة شركة الكهرباء، بدعوى تسببها في تعطل التنمية في مخططهم، فضلاً عن أنها تركت كيابل الضغط العالي مكشوفة، في طرقهم الداخلية كـ«ألغام»، مهددة السكان بالصعق الكهربائي، فضلاً عن وقوفها عقبة كأداء أمام تنفيذ مشاريع الشوارع.وشكوا من أن مطالبهم المتكررة لمندوب شركة الكهرباء بإزالة الخطر الذي يتهددهم، لم تجد نفعاً، مناشدين الجهات المختصة بالتدخل وإلزام شركة الكهرباء بإزالة الخطر الذي يتهدد السكان.وشكا أسامة اليامي، من انتشار كيابل الضغط العالي في الطرق الداخلية لمخطط ولي العهد 3، مشيراً إلى أنها أعاقت عمل الشركة المنفذة لسفلتة الطرق.وقال: «لم يقتصر خطر تلك الكيابل على الصعق الكهربائي الذي يتهدد العابرين، بل امتد، ليعطل مشاريع البنية التحتية في المخطط»، مشيراً إلى أنها تمتد من حفريات صغيرة، ما يهدد بوقوع كارثة في حالة العمل على شق الطرق وتمهيدها.وأضاف اليامي: «نقف مع مندوب شركة الكهرباء على مكامن الخلل يومياً، وكثيراً ما أطلعناه على المشكلة لعلاجها، إلا أنه لم يحرك ساكناً، وكأن الأمر لا يعنيه، بل إنه يهددنا بأنه ستفرض غرامة مالية من الشركة المنفذة في حالة حدوث أي قطع في الكيابل الأرضية أو قيامنا بالتعاقد مع شركة أخرى للقيام بحل المشكلة، وتحملنا تكاليف التنفيذ»، لافتاً إلى أن هذا الإجراء غير مقبول، خصوصاً أن شركة الكهرباء هي المسؤولة بالكامل عن التمديدات التي نفذت بطريقة عشوائية وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة.وحذر من الخطر الذي يتربص بهم في مخطط ولي العهد3، ملمحاً إلى أن الجهات المختصة عودتنا على أنها لا تتحرك إلا بعد وقوع الكارثة وسقوط ضحايا.وتوعد اليامي بمقاضاة شركة الكهرباء بدعوى تقاعسها عن أداء عملها، فضلاً عن تسببها في الخطر الذي يتهددهم، وتعطيل كثير من المشاريع التنموية في المخطط الذي يعاني من نقص حاد في الخدمات التنموية الأساسية.وأبدى محمد الهاشمي أسفه من تخاذل وتقاعس شركة الكهرباء في استكمال إيصال التيار إلى بيوتهم، رغم تقاضيها منهم عشرات الآلاف من الريالات، مشيراً إلى أنهم أصيبوا بخيبة أمل كبيرة، لتوقف العمل في مد التيار إلى مساكنهم.وطالب الجهات المختصة بالتدخل والتحقيق في الأمر وإلزام شركة الكهرباء بعلاج المشكلة التي تسببت بها في مخطط ولي العهد، قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.وذكر محمد علي الحربي، أن الخوف كل الخوف من تمديدات أسلاك الضغط العالي، التي تهدد بوقوع كارثة في مخطط ولي العهد، لافتاً إلى أنها تقف عقبة كأداء أمام تنفيذ كثير من المشاريع التنموية الأساسية، فضلاً عن دورها في زيادة احتمال وقوع حوادث الصعق.وأفاد أن الشركة المنفذة للطرق الداخلية في المخطط تعاني منذ أن تسلمت زمام العمل، من وجود أسلاك ضغط عال مدفونة بباطن الأرض تعيق مشاريع التنمية بالمخطط، لافتاً إلى أنها قد تتسبب بكارثة في حالة العمل على شق الطرق وتمهيدها، لافتاً إلى أنهم كثيراً ما وقفوا معمندوب لشركة الكهرباء بشكل شبه يومي وإخباره بالمشكلة ولكنه لا يتجاوب معهم.