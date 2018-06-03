تحت وطأة العقوبات الأمريكية والانسحاب من الاتفاق النووي، ألغت شركة «دایلیم اینداستاریال» الكورية الجنوبية صفقة بقيمة ملياري دولار مع إيران كانت قد أبرمت قبل سنة حول مشروع إنشاء مصفاة للنفط في أصفهان.وبحسب «راديو فردا»، عزت الشركة في بيان لها (الجمعة) السبب الرئيسي لإلغاء العقد إلى عدم قدرة الجانب الإيراني على تمويل تكاليف تنفيذ مشروع تطوير المصفاة نتيجة إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية.وفازت شركة دايليم الكورية الجنوبية عام 2017 بعقد قيمته 2.08 مليار دولار يتعلق بمشروع إنشاء وتحسين وتطوير مصفاة النفط في أصفهان، الذي وصفته وكالات الأنباء الإيرانية آنذاك بأنه أكبر مشروع تتعهد مسؤولية تنفيذه شركة كورية جنوبية في إيران.وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة أصفهان النفطية 375 ألف برميل يوميا، وتزود الآن بنحو 22% من إنتاج إيران من النفط.وأعلنت شركة دايليم (Dilim) الكورية الجنوبية العام الماضي أنها ستكمل مشروع تطوير المصفاة بحلول نهاية عام 2020، ولكن بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وإعادة فرض القوبات قررت الشركة إلغاء العقد.يذكر أن مشروع الشركة الكورية الجنوبية ليس المشروع الاقتصادي الوحيد الذي ألغي في الآونة الأخيرة، إذ كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن شركة جنرال إلكتريك ستغلق مكاتبها في إيران، وتمنع بيع المعدات المتعلقة بالنفط والغاز إلى إيران في الأشهر القادمة، في وقت أعلنت أكثر من 10 شركات عملاقة في مجالات النفط والغاز والشحن والاستثمارات انسحابها من إيران.يشار إلى أن الرابع من نوفمبر القادم هو الموعد النهائي لواشنطن لإعادة العقوبات المشددة ضد إيران.من جهة أخرى، تحطمت طائرة عسكرية إيرانية أمس، قرب قرية في إقليم أصفهان. وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن مصير طاقم الطائرة غير معروف بعد، وأن فرق طوارئ في طريقها لمكان تحطم الطائرة.