وزع وزير الإسكان ماجد الحقيل، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد الخليفي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية عيسى العيسى أخيرا، مفاتيح 100 فيلا سكنية مؤثثة بالكامل وجاهزة للسكن الفوري، أهدتها «سامبا» للأسر المتعففة والمحتاجة في السعودية؛ لإيواء 1200 مواطن ومواطنة، وذلك ضمن مبادرة مجتمعية تعد الأولى والأكبر من نوعها على مستوى القطاع الخاص والمصرفي في مجال الإسكان الخيري، تستهدف تقديم 500 وحدة سكنية مؤثثة بالكامل للأسر المحتاجة في المملكة.من جهته، أكد العيسى أن هذه المبادرة تستهدف تحقيق تغيير إيجابي لواقع 500 أسرة، وتوفير الحياة الكريمة والاستقرار المعيشي لأفرادها في أكثر من 10 مناطق في المملكة.وبين أن فلل هذه الدفعة تمثل المرحلة الثالثة من مراحل المشروع، وموزعة على مساحة إجمالية تصل إلى 40.000 م2، في الوقت الذي جرى تخصيصها وفقا لخطة التوزيع المعتمدة من قبل «وزارة الإسكان» على الأسر المحتاجة في 8 مناطق ومحافظات هي: جازان، والمخواة، ورماح، وطريف، وثادق، ورياض الخبراء، والزلفي والقنفذة، مع مراعاة منح الأولوية في عملية التوزيع للفئات الأكثر احتياجا بمن فيهم الأرامل والمطلقات والأيتام، وكبار السن، وعلى رأس هؤلاء جميعا ذوو أسر شهداء الحد الجنوبي؛ ما أكسب المبادرة قيمة مضافة. ولفت إلى أنه سيتم خلال الفترة القريبة القادمة العمل على إنجاز المرحلة الرابعة من مراحل المبادرة ليعم النفع، فئة جديدة من أسر المجتمع المحتاجة.من جانبه، نوه وزير الإسكان بمبادرة مجموعة سامبا المالية المجتمعية النوعية التي تعكس مدى التزام المجموعة بمسؤوليتها الاجتماعية والوطنية.وأشاد بالمواصفات المميزة التي اتسمت بها وحدات الدفعة الثالثة من المبادرة بالنظر إلى ما تتمتع به من مساحة واسعة واستقلالية ومستوى مرموق من التجهيز والتأثيث تليق بأصحاب المبادرة.من ناحيته، استعرض الدكتور الخليفي في كلمة له خلال الحفل، الدور المميز الذي اضطلع به القطاع المصرفي السعودي في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي، من خلال تبنيه مبادرات تنموية ريادية تمس أولويات المواطنين؛ بهدف تمكينهم من امتلاك السكن المناسب وفق إجراءات ميسرة، وتوسيع قاعدة ملاك السكن من المواطنين.