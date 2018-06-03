أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أوشن إكس» المهندس إبراهيم الزهيميل أن 35 حاضنة أعمال تعمل تحت مظلة الجامعات السعودية والمنظمات غير الربحية، مهمتها احتضان ودعم مشاريع رواد الأعمال الابتكارية، تقدم لهم الاستشارات اللازمة لتيسير وإنجاح مشاريعهم.ولفت خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة الرياض ممثلة في لجنة التجارة الإلكترونية أخيرا، بعنوان «حاضنات ومسرعات الأعمال وأثرها على الشركات الناشئة»، إلى أن مسرعات الأعمال تركز على تسريع نمو المشروع القائم والمنتج بالفعل، وليتعزز وضعه بالسوق.ونوه بحاضنة الأعمال «سيرف» الأمريكية، المتخصصة في دعم مشاريع التقنية الحيوية، التي تمكنت من طرح 6 شركات في سوق الأسهم بأكثر من 4 مليارات دولار، ومسرعة الأعمال الأمريكية «كومبنيتر»، التي تعد مسرعة الأعمال الأفضل في العالم واستفاد منها أكثر من 1.770 شركة.ونصح الزهيميل رواد الأعمال بعدم الذهاب إلى مسرعات الأعمال إلا في حال دخول المشروع مرحلة الإنتاج الفعلي، حتى يستفاد من إمكانات المسرعة في رفع معدلات نمو مشروعه. ودعا إلى ضرورة التقدم بأفكار مبتكرة وإبداعية قائمة على أسس موضوعية وواقعية، قادرة على التحول لفرص استثمارية ناجحة، وقابلة للتحول لمشاريع استثمارية حقيقية قادرة على البقاء.