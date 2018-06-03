انطلقت أعمال اللجان القطاعية بغرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة أخيرا، بتدشين أعمال لجنة ريادة الأعمال، ضمن 25 لجنة أقرها مجلس إدارة الغرفة برئاسة هشام كعكي.واختير خالد بن دبيس، وماهر القرشي، ممثلين للجنة المقاولين بغرفة مكة المكرمة في اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية.وأوضح رئيس لجنة ريادة الأعمال في غرفة مكة المكرمة سلطان أزهر، أن الاجتماع الأول أقر إعداد خطة إستراتيجية للدورة الحالية، تتضمن اختيار المبادرات والبرامج والمحتوى العلمي لها، تمهيدا لإجراء قياس وتقويم لهذه المبادرات والتحقق من جدواها وإمكان نجاح تطبيقها.وفيما اعتمد الاجتماع الجدول السنوي لاجتماعات اللجنة، نوقشت الخطة الإستراتيجية للجنة وأهدافها العامة، وإنشاء صندوق خاص للجنة في الإدارة المالية بالغرفة، وتعيين أمين صندوق من الأعضاء.وتخدم اللجان قطاعات تجارية وصناعية، إضافة إلى لجان نوعية قطاعات تعني بمجال المسؤولية الاجتماعية، وهي: اللجنة التجارية والصناعية، والتدريب وتنمية الموارد البشرية، والمقاولين، والاستثمار، والمحامين والموثقين، والسياحة والإرشاد السياحي، والفنادق، وشباب وشابات الأعمال (ريادة الأعمال)، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة (الذهب والمجوهرات)، والمشاغل النسائية، والنقل والمواصلات، والعلاقات العامة والإعلام والتسويق، والصحية والدوائية، والعقارية، والاستقدام، والأوقاف، والتعليم الأهلي، والمكاتب الهندسية، والخرسانة الجاهزة، والمسؤولية الاجتماعية، والمعارض والمؤتمرات والمهرجانات، والتطبيقات وتقنية المعلومات، والمصاعد والسلامة، وإصلاح ذات البين.