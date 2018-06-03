أتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (السبت)، المدعي الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقيق في حقيقة وجود أي تواطوء بين حملة ترمب الانتخابية وروسيا، بتسريب وثائق للصحافة.وكتب ترمب تغريدة جاء فيها «لم يحصل تواطؤ مع روسيا (باستثناء من قبل الديموقراطيين)، متى ستنتهي حملة الملاحقات هذه ؟»، مضيفاً:«المدعي العام ووزارة العدل، هل يقومان بتسريب رسائل محاميي لوسائل الإعلام التي تبث أخبارا كاذبة؟ ألا يجب التحقيق في الفساد الديموقراطي بدلا من ذلك؟».وكانت صحيفة نيويورك تايمز نشرت السبت رسالة سرية من 20 صفحة وجهها فريق محامي الرئيس الأمريكي إلى المدعي روبرت مولر في يناير الماضي، وأخرى في يونيو 2017، وفي الرسالتين يرفض محامو الرئيس إخضاعه للتحقيق، مؤكدين أن في نظام السياسي الأمريكي لا يمكن أن يكون الرئيس متاحا لمساءلته، معتبرين أنه لا يمكن أن يتهم ترمب بعرقلة مسار العدالة لأنه يتمتع بصلاحية دستورية تتيح له وضع حد للتحقيق الذي تشرف عليه وزارة العدل.