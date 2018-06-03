رفع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه عضواً في مجلس المحميات الملكية.وأعرب عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة في خدمة هذا الوطن الغالي والعزيز على الجميع، مؤكداً على شرف التكليف وعظيم المسؤولية، داعيا الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنه واستقراره، في ظل قيادتها الرشيدة.