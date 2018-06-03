كالعادة في السعودية الجديدة تأتي البشارات صباحا لنراها تشرق مع نور الشمس كي نعيش تفاصيل اليوم معها، هكذا هو نمط الأوامر الملكية السلمانية، أن يشرق الأمل كل صباح بمستقبل يغمره النور.في رمضان الماضي أهدانا سلمان وليا جديدا للعهد أثبت خلال عام أنه ولد ليكون صانعا للإنجازات الضخمة، وقادرا على تجاوز العقبات الكبيرة، وماهرا في تحقيق الأحلام، وصباح أمس بزغت مع خيوط الفجر حزمة ضوء أخرى تحمل أوامر ملكية جديدة، وبالتأكيد سنسمع المزيد بين وقت وآخر لأن هذه هي طبيعة المرحلة التي يعيشها الوطن.إنها مرحلة التجديد، مرحلة البحث المستمر عن الأفضل، مرحلة التحديث والتطوير، مرحلة القيادات الكفؤة، مرحلة عدم الثبات في منصب المسؤولية إلا بقدر الإنجاز. لقد ودعنا مرحلة السكون والثبات عندما كانت أوامر وقرارات التغيير لا تحدث إلا بعد فترات طويلة تكون خلالها بعض المواقع قد علاها الشحوب أو كساها الصدأ، وربما تآكلت وأوشكت على الانهيار قبل أن يطالها التجديد.الأوامر التي صدرت صباح السبت مهمة كلها، سواء باستحداث هيئات جديدة أو تعيين كوادر جديدة في مواقع مهمة، أوامر لا يتسع لتفصيلها مقال واحد في مساحة محدودة، لكنها كلها جديرة بتسليط الضوء عليها. لكن الموضوع الأهم هو إثبات الدولة أنها في حالة حراك مستمر، وأنها تتجدد بسرعة مدروسة، وتمضي إلى المستقبل بعزيمة وإصرار.