• يغضب الأهلاويون حينما يرون الصفقات تعلن في كثير من الأندية إلا ناديهم، وهذا بلا شك غضب له ما يبرره عند المشجع، لكن من يعرف الأندية ودهاليزها يرى أن الغضب بمفهومه الدارج مشكلة حينما يتحول إلى ورقة ضغط على إدارة تسابق الزمن من أجل البحث عن ما يحتاجه الفريق ويتواءم مع توصيات المدرب.• فهذه المرحلة في كل الأندية وليس الأهلي محكومة بعمل غير قابل للخطأ وغير قابل للاجتهاد حتى لا نكرر غلطة في الصيف تقع وفي الشتاء تستغني والعداد بيحسب!• يجب أن يثق الجمهور الأهلاوي بأن إدارة ماجد النفيعي تعمل ليل نهار من أجل استقطاب لاعبين عليهم القيمة وفي المراكز المهمة والمؤثرة، وعلى رأي المثل المحلي (ما يبطي السيل إلا من كبره).• فهل فهمتم الرسالة.• وليسمح لي الجمهور الأهلاوي بكلمة راس بيني وبينهم وسري للغاية.(1)• يجب أن يحرروا بعضهم من عقدة التأزيم والتفرغ لدعم الإدارة بعيداً عن كلام أجزم بأنه ليس في صالح الأهلي ولا يخدم مرحلةً الدعم فيها مهم بل مهم جداً.(2)• يجب أن نخلص بعض الزملاء من عقدة الكُره التي تحاصرهم تجاه كثير من الأندية، وأقول كُره بمعناه الواضح.• وهذه مشكلة نفسية ينبغي معالجتها ولو بالبتر، والبتر الذي أعنيه واضح ولا يحتاج إلى قراء نوايا من ناس امتهنوا الكُرهَ مع أن الرياضة لا تعترف بهذا النوع أن يكون منتميا لها.• لا أرفض الانتماء للأندية وحبها، لكن أرفض أن يساء للرياضة تحت أي مسمى من ثلة لا يملكون غير الإساءة.(3)• ‏كم من مصيبة صرفها الله عنك بسبب فعل خير قمت به. إنها صنائع المعروف تقي العبد مصارع السوء، فاجعل لك معروفـاً لا تنقطع عنه مهما كانت ظروفك.•ومضة:• كل ما تحتاجه لكي تشعر بالسعادة.. هو أن يكون لك قلب راض ونفس قانعة.