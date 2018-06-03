أكد نائب أمير المنطقة الشرقية أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز أن الأوامر الملكية التي صدرت تدفع بعجلة التنمية المتسارعة لبلادنا الغالية، سعياً للرقي بالعمل وفقاً للرؤية الطموحة 2030.وأشار إلى أن إنشاء هيئة ملكية لمكة المكرمة يأتي لنجاح تجارب القيادة في إنشاء الهيئات الملكية الذي يعدُّ من أفضل السبل لتحقيق التنمية الشاملة وليس أدل على ذلك من نجاح التجربة في إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع، التي نجحت في تحقيق أهداف الدولة والرقي بمستوى الخدمات.وأضاف نائب أمير المنطقة أن إنشاء وزارة للثقافة وفصلها عن وزارة الإعلام دليل على اهتمام القيادة بالمثقفين وتعريف العالم كافة بالإرث الثقافي الذي تزخر به بلادنا، وهذا يقودنا جميعا إلى التأكيد على الدور الذي تقوم به قيادتنا الحكيمة لإبراز مكانة المملكة ثقافياً وجعل المواطن في الدرجة الأولى.وأكد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز اهتمام القيادة بالحياة الفطرية والبيئة وتعزيزها بالقرارات للمحافظة عليها، ولا شك أن وجود مجلس المحميات الملكية سيكون له بإذن الله أثر كبير في المستقبل للاهتمام ببيئة المملكة وتطويرها والمحافظة على تنوعها.ودعا الله عز وجل أن يحفظ القيادة الحكيمة، و أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، متمنياً لأصحاب السمو والمعالي وكل من شملتهم الأوامر الملكية التوفيق والعون والسداد.