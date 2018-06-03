أكد البروفيسور المتخصص بعلم الجريمة ومكافحة الإرهاب الدكتور يوسف بن أحمد الرميح لـ«عكاظ» أن خيانة الوطن تصنف عالمياً على أنها من جرائم الخيانة العظمى، لافتاً أن كثير من دول العالم تنفذ حكم الإعدام بتلك الفئة، لاسيما عندما يخون المواطن وطنه لجهات معادية.وأشاد الرميح، ببراعة النيابة العامة في تسجيل اعترافات الموقفين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم والتأكد من تواصلهم مع أفراد ومنظمات معادية للمملكة.وأضاف الخبير الأمني: «مثل هؤلاء الأفراد يشكلون خطراً كبيراً على أمن الدولة، والقبض عليهم هو درس للجميع، بأن كل من يعمل بالدسائس والتخفي بأسماء ومعرفات وهمية سيكون رجال أمن لهم بالمرصاد».ونوه الرميح إلى أن ولاة الأمر وضعوا الثقة بالمواطنين، واعتبرهم حماة للوطن ولا يشك فيهم أبداً، إلا من يشذ سيجد العقاب الرادع.