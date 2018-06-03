أكد أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن القرارات الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أكدت استمرار اهتمام القيادة الحكيمة بمفاصل الدولة كافة، وتجديد الدماء واستثمار الكوادر الوطنية المؤهلة للتعامل مع المرحلة الحالية والمرحلة القادمة لبلادنا.وقال «لقد عكست هذه القرارات نهج التجديد الذي نعيشه بفكر متطور أساسه العمل، والحلول المبتكرة لتحقيق الرؤية الطموحة التي بدأ المواطن يشعر بقيمتها في الحاضر، وستجني ثماره الأجيال القادمة بإذن الله في المستقبل، أهمها التوجيه الكريم بإنشاء هيئة ملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة كتأكيد لنجاح مدن الهيئة في بلادنا».وأوضح أمير الشرقية أن الأوامر الملكية تؤكد ضرورة التحديث المستمر في الأجهزة الحكومية، وتدعم قطاعي الثقافة والإعلام بإنشاء وزارة مستقلة للثقافة لتطوير العمل والرفع من جودة الأداء لتلبي تطلعات قادة هذا الوطن المعطاء وأبنائه المخلصين.وأشار إلى أن القرارات الملكية تضمنت الاهتمام الكبير بجانب الحياة الفطرية والبيئة وتعزيزها بالقرارات التي تساعد على المحافظة عليها، مؤكداً أن وجود «مجلس المحميات الملكية برئاسة ولي العهد سيكون له بإذن الله أثر كبير في المستقبل على بيئة المملكة وتطويرها والحفاظ على تنوعها»، سائلاً الله عز وجل أن يبارك في قادة هذه البلاد وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.