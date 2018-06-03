وحذر الدكتور السند من الجماعات والأفراد المناوئين للدولة والذين يستهدفون أمنها واستقرارها ويسعون لإثارة الفتنة وزعزعة الصف من خلال أجندات حاقدة وتواصل مع دول ومنظمات معادية، مؤكداً أن الكشف عن أمثال هؤلاء وإنكار أعمالهم والمبادرة بإبلاغ الجهات المختصة من أعظم الأعمال وهي مسؤولية الجميع لننعم بالأمن في بلادنا.



وشدد على خطورة الاغترار والانجراف خلف الدعوات المضللة والأفكار الحاقدة، داعياً إلى الالتفاف حول ولاة الأمر الذين يقودون هذه البلاد إلى مرافئ العز والأمان.



‏وأشاد بحرص الجهات الأمنية ويقظة رجال الأمن الدائمة في التصدي لكل من يحاول زعزعة أمن هذا الوطن واستقراره.



‏ودعا الله عز وجل أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.