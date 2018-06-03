توج البطل السعودي يزيد الراجحي بالمركز الأول في رالي كازخستان الصحراوي الجولة الخامسة من بطولة العالم للراليات الصحراوية، إذ تمكن من فرض سيطرته على مجريات السباق وتصدر الرالي من اليوم الأول إلى نهايته، ليؤكد الراجحي مجددا أنه بطل عالمي نظير الإنجازات الكبيرة التي حققها في هذه الرياضة.من جانبه هنأ الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، للبطل يزيد الإنجاز الذي حققه، عبر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها:«أبارك لبطل الراليات السعودي السائق يزيد الراجحي لفوزه بالمركز الأول في رالي كازخستان الصحراوي الجولة الخامسة من بطولة العالم للراليات الصحراوية حيث تمكن من فرض سيطرته على مجريات السباق وتصدر الرالي من اليوم الأول إلى نهايته» واختتم التغريدة بـ «ألف مبروك يا بطل إنجاز آخر لك نفتخر ونعتز به».