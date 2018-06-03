اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمس (السبت)، تحضيراته لخوض المباراة الودية الثانية أمام منتخب البيرو مساء اليوم (الأحد) في معسكره الحالي في مدينة بادراجاز السويسرية.وأجرى لاعبو المنتخب الوطني حصة تدريبية مسائية على ملعب راين بارك في ليختنشتاين بدأت بتمارين الإحماء بعدها تمارين ترفيهية وسط الدائرة ثم تمرين الكرات الثابتة، ليقسم بعدها المدير الفني للمنتخب لاعبي المنتخب لمجموعتين ليجري مناورة قصيرة على كامل مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.من جانبه، أكد المدير الفني للمنتخب خوان انطونيو بيتزي أن المباريات الودية تسهم في متابعة تطور اللاعبين ومتابعة مدى تطبيق اللاعبين للفكر الكروي الذي يسعى لتطبيقه من مباراة ودية إلى أخرى وهو الذي سيسهم في الوصول لمرحلة الإتقان قبل خوض المباراة الافتتاحية لكأس العالم أمام منتخب روسيا.وأضاف بيتزي : "يجب علينا أن نلعب بنفس الطريقة مهما اختلفت العناصر وهو الضغط العالي والاستحواذ على الكرة بطريقة مفيدة لنا وكذلك تطبيق الارتداد المثالي في الحالة الهجومية والدفاعية".واختتم بيتزي حديثه قائلاً: "نسعى لتحقيق الاستفادة عبر هذه المواجهة ومواصلة حصد الفائدة الفنية التي تجعلنا أكثر جاهزية قبل المباريات الرسمية".