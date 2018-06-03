أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود أن من ضمن مهام الوزارة وفق توجيهات القيادة هو الاهتمام بالثقافة في جميع مجالاتها، مشيرا إلى أن الثقافة هي جزء من القوى الناعمة التي يأمل أن يزيدها قوة لتقوم بخدمة الوطن والهوية الوطنية.وأضاف وفقا لقناة العربية رؤية الوزارة هي من رؤية المملكة 2030، مشدداً على أن الوزارة ستكون الراعي الرئيسي للنهوض بالثقافة في قطاعاتها المختلفة بتعزيز الهوية السعودية وتأكيد القوة الحضارية للمملكة التي كانت مغيبة.ولفت إلى أن الثقافة للجميع، كما أن للمثقفين دور كبير من خلال هذه الوزارة، قائلاً "هي وزارتهم وستسعى لدعمهم وتشجيعهم لمواصلة الإبداع ودعم جهودهم"، وعن المواهب الشابة، أكد على أهمية دعمهم لتشجيعهم وتشجيع ابداعهم في كافة المجالات.كما شكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الثقة الملكية، سائلاً المولى عز وجل التوفيق له ولزملاءه لتحقيق تطلعاتهم وخدمة الوطن.