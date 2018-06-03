أرجعت شركة مطارات الدمام «داكو»، إنهاء خدمات موظفي إدارة الإطفاء والإنقاذ والعاملين بمطار الملك فهد الدولي بالدمام؛ لإعادة الهيكلة وإسناد خدماتها للشركات المتخصصة في هذا المجال.وقالت في بيان أمس (السبت)، توضيحا لما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إنهاء خدمات الموظفين إنه تم إسناد خدمات الإطفاء والإنقاذ لشركة سيركو العربية السعودية، وبناء عليه ووفق الاتفاقية الموقعة معها تم إلزامهم بتقديم عروض وظيفية لمنسوبي إدارة الإطفاء والإنقاذ بالمطار طبقاً لما ينص عليه نظام العمل السعودي، مع المحافظة على جميع المميزات الوظيفية المادية منها والمعنوية التي لدى الموظفين في العرض الجديد المقدم لهم من الشركة المشغلة، وطبقا لذلك وافقت مجموعة من الموظفين على العرض، وبانتظار توقيع البقية، وتم إطلاع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على كافة الإجراءات النظامية التي تم اتخاذها في هذا الإطار.وأضافت: تؤكد شركة مطارات الدمام في هذا الصدد حرصها البالغ على دعم الشباب والشابات السعوديين من منسوبي الشركة وتطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم في العمل، لذا يأتي إسناد الخدمات المقدمة بالمطار لشركات متخصصة كجزء من إستراتيجية الشركة في تحسين وتطوير الخدمة وضمان تقديمها على أيدي مختصين سعوديين عبر توفير كافة متطلبات التأهيل والتدريب وفرص التطوير المهني التي يحتاجونها في سبيل رفع جودة الخدمات المقدمة في المطار.وتنوه شركة مطارات الدمام أن نسبة السعودة في شركة مطارات الدمام «داكو» حتى الآن ٩٨ %، وستكون خلال العامين القادمين ١٠٠٪؜ مع حرص الشركة الدائم على توفير أفضل الخدمات والدورات التدريبية لمنسوبيها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركة.