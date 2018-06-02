أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أن الأوامر الملكية التي صدرت تأتي تأكيداً على مضي البلاد لمواكبة رؤية المملكة 2030، واصفاً القرارات بالمتناغمة مع حاجة المواطن في هذه المرحلة المهمة وستسرع الخطى نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.وقال: «إن الأوامر الملكية الكريمة تعكس حرص ولاة الأمر الدائم على مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وكل ماله علاقة بخدمة الحاج والمعتمر وهو من ثوابت هذه البلاد منذ تأسيسها»، مشيراً إلى أن إنشاء وزارة الثقافة جاء مواكباً للحركة الثقافية التي تعيشها المملكة من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية.وأشار إلى أن الأوامر الملكية أولت اهتماماً خاصاً بالبيئة الطبيعية للبلاد من خلال الإعلان عن إنشاء مجلس للمحميات الملكية، وتحديدها وتسميتها وتشكيل مجالس إدارتها التي ستحقق التوازن البيئي والحفاظ على التنوع الإحيائي مما يسهم - بإذن الله - إلى إنشاء مناطق جاذبة للسياحة البرية.وهنأ الأمير فهد بن سلطان الأمراء والمعالي الذين نالوا الثقة الملكية الغالية، سائلاً المولى عزوجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين, وولي عهده.