نقل نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتحيات وزير الداخلية وأمير منطقة نجران إلى ضباط وأفراد حرس الحدود، المرابطين على الشريط الحدودي، وذلك خلال جولته الميدانية مساء اليوم.وشارك الأمير تركي بن هذلول ضباط وأفراد حرس الحدود المرابطين طعام الإفطار وصلاة المغرب في إحدى النقاط الحدودية المتقدمة، فيما اطلع على الإمكانات المتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة لحرس الحدود ودعمه بالطاقات البشرية المؤهلة والمدربة.واستمع خلال جولته إلى إيجاز عن المهام التي ينفذها رجال حرس الحدود بالتنسيق والتكامل مع المرابطين من رجال وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني قدمه قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ.ونوه الأمير تركي بن هذلول في ختام الجولة، ببسالة وشجاعة رجال حرس الحدود، وكفاءة منسوبي القوات العسكرية المرابطة على الحدود، التي كان ومازال لأعمالهم البطولية وتضحياتهم الكبيرة الفضل بعد الله في دحر العدو، دفاعاً عن الدين ثم الوطن، وردع كل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد، داعيًا الله أن يحفظهم وينصرهم ويثبت أقدامهم، ويتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وأن يشفي المصابين، ويديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.