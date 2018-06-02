رفع وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الأوامر الملكية التي جاءت استكمالاً لما تعيشه المملكة من قفزات تنموية، وقرارات تطويرية، لتكون المملكة مثالاً عالمياً على التطور والنماء، ومنها إنشاء الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين, وولي عهده الأمين، على الثقة الملكية الكريمة باختياره ضمن أعضاء الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، معبراً عن فخره واعتزازه بهذه الثقة، التي تعد وساماً وحافزاً لبذل المزيد لخدمة ضيوف الرحمن، سائلاً الله التوفيق والإعانة.وقال وزير الحج والعمرة: «إن إنشاء الهيئة هو امتداداً لحرص القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما، وهو نهجٌ سارت عليه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله - وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز»، مضيفاً أن المملكة كعادتها حريصة كل الحرص على تيسير الوصول إلى الحرمين الشريفين وعلى التيسير على المسلمين في مناسكهم، وجاءت رؤية المملكة 2030 مستهدفةً الرفع من أعداد قاصدي البيت الحرام، الأمر الذي يتطلب تنفيذ العديد من المشروعات التطويرية والمبتكرة لتحقيق هذه الغاية السامية.وأكد الدكتور بنتن أن رئاسة ولي العهد لهذه الهيئة يعطي رسالةً مهمة أن المملكة تبذل الغالي والنفيس لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مختتماً حديثه بالتأكيد على أن الهيئة الملكية بما ضمته من أعضاء ستكون نقلة نوعية كبيرة في مسيرة الاهتمام بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وما سينبثق عنها من مشروعات ستكون ملبية التطلعات والطموحات التي ستسر كل قاصد لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، داعياً الله أن يحفظ القيادة الحكيمة، وأن يديم على البلاد الأمن والأمان.