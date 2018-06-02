أكد أمين عام المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» الدكتور ناصر البقمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب صدور الأوامر الملكية، أن السعودية الجديدة تبني كل يوم صورتها الحديثة أكثر فأكثر، حين تضخ الدماء الشابة والحيوية في جميع مفاصل العمل الحكومي متلمسة احتياجات المستقبل وتطلعات المواطنين.وأوضح البقمي أهمية فصل «الثقافة» عن «الإعلام»، مشيراً إلى أن ‏إنشاء وزارة خاصة للثقافة يؤكد عزم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على مرحلة جديدة تنشد استثمار هذا الغنى والتنوع الثقافي الذي تحظى به المملكة، وتُعزز لقيمها وثوابتها القائمة على الاعتدال والوسطية.