رفع المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.وقال المهندس الراجحي: «إن الثقة الملكية الغالية، ستكون دافعا لتقديم وبذل المزيد من الجهود لخدمة بلادنا الغالية، وتطوير العمل في مجالي العمل والتنمية الاجتماعية في جميع مناطق المملكة»، مؤكداً أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستواصل مسيرة الأداء والعطاء والتطوير انطلاقًا من برنامج التحول الوطني أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تحفيز وتنمية الفرص الاستثمارية لمنشآت القطاع الخاص في المناطق كافة، بجعلها مولدة لفرص العمل للمواطنين والمواطنات، وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمارات السعودية، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، ورفع مستوى التوطين من خلال برامج وآليات تنفيذية عملية، وتعزيز الشراكات والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.