ثمّن مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما تضمنته تلك الأوامر من التطوير المستمر وتحديث أنظمة أجهزة الدولة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وتحقيق الأهداف المرجوة بين تلك الأجهزة.وأكد أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين ستسهم في رخاء هذا الوطن وتصنع مستقبله الزاهر، كما أن هذه الأوامر سيكون لها دور في ازدهار المملكة في شتى المجالات وسيستفيد منها المواطن بشكل مباشر.وأضاف أن المحميات الملكية جاءت في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريف بالبيئة الطبيعة والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها، مشيراً إلى أن المحميات تنشط السياحة البيئة وتحد من الصيد والرعي الجائز، ومنع الاحتطاب، والمحافظة على الغطاء النباتي وزيادته.وأوضح أن إنشاء وزارة ثقافة وتغيير مسمى وزارة الثقافة والإعلام لوزارة الإعلام يدل على اهتمام القيادة بمجال الإعلام وتعزيزه وتطويره، بحيث يساهم في تلبية المستجدات الإقليمية والدولية، كذلك الاهتمام بالثقافة والفن والإبداع؛ لإظهار الثقافة السعودية الحقيقة للعالم.وبيَّن أن الأوامر الملكية دفعت بقيادات جديدة إلى وزارة الطاقة؛ وذلك يدل على تجسيد محورية وزارة الطاقة والصناعة في المشاريع المستقبلية، مضيفاً بأننا اليوم نتلقف بِبكرِ يوم جديد، ليصدح التطوير في عهد ملك مجدد، بقرارات ملكية صائبة، تمنح الوطن قوة وإرادة، أمام تحديات العالم واقتصاديات الدول، داعيا الله بالتوفيق والسداد لخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأن يحفظ بلادنا وأمنها واستقرارها.