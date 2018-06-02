رفع نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأوامر الملكية السامية.وأكد أن صدور الأوامر الملكية يأتي تحقيقاً لتطلعات القيادة الحكيمة، وترجمة لحاجة المجتمع، مبرزاً أهمية إنشاء هيئة ملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهو ما يعكس اهتمام القيادة المباركة بالحرم المكي والمشاعر المقدسة وراحة ضيوف الرحمن.ونوه نائب أمير منطقة جازان بصدور الأمر الكريم بإنشاء مجلس للمحميات الملكية، حرصا على الطبيعية التي تحتضنها الكثير من المواقع بمختلف مناطق المملكة، والتي تعزز وجود بيئة مناسبة لحماية الممتلكات الطبيعية والحفاظ عليها.وأبان أن القرارات الملكية التي شملت الوزارات والهيئات جاءت تأكيداً للعمل الدؤوب والنهج الثابت لقيادتنا الرشيدة في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وتعزيز رؤية الوطن الطموحة، وتحقيق النماء والرخاء في أرجاء الوطن، سائلا الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.