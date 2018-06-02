‏‫ضبطت دوريات الأمن في الخرج فجر اليوم (السبت) مصنعاً للخمور يعد من أكبر المصانع في المحافظة، يديره وافد اثيوبي مخالف لنظام الإقامة والعمل، وذلك بعد رصد ومتابعة أسفرت عن إحباط عملية توزيع كميات جاهزة بلغ عددها ٤١٠ قارورة ماء لتر، و٢٩ برميل كبير خمير تحت التجهيز.وتمت مداهمة الموقع الذي اتخذ من وادي الثليماء للصرف الصحي مكاناً لتجهيز الخمور، وعُثر على مدير المصنع وهو في حالة سكر، حيث حاول مقاومة رجال بالساطور، إلا أنهم تمكنوا من السيطرة عليه وإيقافه، وتم إعداد محضر ضبط بذلك تمهيداً لتسليم المقبوض عليه والكميات المضبوطة لجهات الاختصاص لاستكمال اللازم.