رفع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، بمناسبة صدور الأوامر الملكية.وأكد أن تلك الأوامر جاءت استمرارًا لنهج قيادتنا الحكيمة ورعايتها لأبناء الوطن منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يحرص على استمرار النمو والتطور في كافة أرجاء الوطن.وقال أمير منطقة جازان: إننا نعيش مرحلة جديدة تتسارع فيها الخطى للنهوض بنماء الوطن، لترسم تطلعات قيادتنا الرشيدة وفق رؤية الوطن 2030، سائلًا الله تعالى أن يحفظ للوطن أمنه واستقراره وقيادته الرشيدة.