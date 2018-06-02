أنقذت القوات الخاصة لأمن الطرق مواطناً علق مثبت السرعة لسيارته على طريق جدة ينبع السريع.‏وكانت غرفة عمليات الأمن (911) ‏قد تلقت بلاغاً من مواطن أكد فيه تعليق مثبت السرعة لمركبته.وعلى الفور جرى مباشرة البلاغ والتعامل مع الحالة منذ بدايتها بعد مطار الملك عبدالعزيز بجدة باتجاه طريق ينبع.وتم فسح المجال أمام المركبة بدورية أمامية وأخرى خلفية للتغطية، حتى تمت السيطرة على السيارة واستيقافها قبل رابغ، بعد أن قطعت مسافة 120 كيلو متراً، وبدون أي حوادث، كما جرى تهيئة قائد المركبة واحتوائه نفسياً بعد أن تعرض لانهيار عصبي.