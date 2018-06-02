بلغ إجمالي المبالغ المصروفة للميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير 46,879,910 ريالات، وذلك خلال العام الدراسي 1438 /1439هـ.وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة جلوي آل كركمان أن المخصصات شملت أعمال النظافة، والمستلزمات التعليمية، والصيانة والتشغيل، والمختبرات، وصيانة الأجهزة والمعدات، والنشاطين الثقافي والرياضي.من جهته أبان مدير الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة تركي البكري أن آليات الصرف تمثلت في إيداع المخصصات في حسابات قائدي وقائدات المدارس، إضافة إلى تشكيل لجنة في كل مدرسة لمتابعة حركة الصرف وفق البنود المخصصة والإجراءات النظامية.