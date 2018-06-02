منذ أن ظهرت قناة الجزيرة قبل 15 عاماً على يد وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، حرصت القناة على جلب المذيعين المتخصصين بالكراهية والتحريض، حيث استقطبت عدد من المذيعين العرب المطرودين من دولهم أمثال ميشيل حداد وفيصل القاسم وأحمد منصور وغيرهم.ولا يخفى على أحد أن القناة تُدار من الديوان الأميري القطري الذي ثبت للعالم أجمع أنه نظام إرهابي وفق الدلائل التي قدمتها دول المقاطعة.«الجزيرة» ومنذ بزوغها تحض على الكراهية والإرهاب والفتن في الدول العربية، إلا أنها بالآونة الأخيرة وخصوصاً بعد المقاطقة الخليجية ظهرت على حقيقتها وانكشفت أمام العالم، وأصبح مصيرها مرتبط بمصير النظام القطري المهزوز.وقال مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي سامي البشير المرشد لـ«عكاظ»: «‏إن تأثير قناة الجزيرة تلاشى وأصبح هامشياً لأنها فقدت مصداقيتها بسبب تناقضها مع نفسها، بسبب تبدل سياسة نظام الحمدين وتناقضاته وتبدل تحالفاته وكثرة مؤامراته».وأكد المرشد أن ‏القناة لا يصدقها أحد الآن، والكل ينظر إليها بسخرية واستخفاف، منوهاً أنها ‏سرحت خلال الفترة الأخيرة الكثير من موظفيها وقلصت ميزانيتها بشكل لافت.وتابع: «‏مصيرها من مصير نظام الحمدين، وبما أن هذا النظام بدأ يفقد أهميته وعرفه القاصي والداني على حقيقته وسينتهي إلى الفشل والضياع، فكذلك سيحصل لقناة الجزيرة التي سينتهي دورها بانتهاء سياسات هذا النظام المزعزعة لاستقرار المنطقة وانتشار الفوضى، وخدمة المشاريع المعادية للدول العربية وأمنها القومي».