أكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن الأوامر الملكية بتعيين كل من المهندس بدر عبدالله الدلامي نائباً لوزير النقل لشؤون الطرق، وعبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعدا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة، تؤكد وتعطي دلالة واضحة أن القيادة الحكيمة تسعى إلى كل ما يحقق استمرار مسيرة البناء، وهي مرحلة جديدة من العمل الدؤوب في وزارة النقل من خلال الدفع بالكفاءات الوطنية المميزة التي حققت نجاحات وإسهامات عديدة في مجالات وقطاعات حيوية، ليستمروا في دفع عجلة البناء لما بدأ وأنجز في وزارة النقل لتكمّل وتحقق الدور المنوط بها في خدمة الوطن ورفعة شأنه.ورفع وزير النقل باسمه واسم جميع منسوبي منظومة النقل جزيل الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأوامر الملكية.وتوجه وزير النقل بالشكر والعرفان للمهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، على جهوده خلال الفترة الماضية، متمنيا له دوام التوفيق.