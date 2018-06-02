رفع نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على الثقة الملكية بتعيينه أخيرا، عادّاً هذه الثقة دافعًا له إلى مزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.وسأل الله أن يعينه على أداء هذه الأمانة وأن يعمل مع كافة منسوبي منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات على تحقيق أهدافها، بما يصل لتطلعات القيادة الرشيدة التي كانت ومازالت تقدم كل الدعم لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.