رفع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز جزيل الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة صدور الأوامر السامية الكريمة، مبيناً أن هذه الأوامر الملكية تؤكد حرص القيادة على تطوير الهياكل التنظيمية وتعيين الكفاءات لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 بالكفاءة المثلى.وقال الأمير فيصل بن خالد بن سلطان: إن الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يأتي تأكيداً على رعاية الدولة وخادم الحرمين الشريفين شخصياً لكل ما يتصل بخدمة الحرمين والمشاعر المقدسة وخدمة الحاج والمعتمر، ويعطي دلالة واضحة على المنهج الثابت الذي تسير عليه قيادة هذه البلاد، منذ تأسيسها، في خدمة الإسلام والمسلمين والمقدسات.‏وأشاد بمضمون الأمر الملكي الكريم بإنشاء مجلس للمحميات الملكية، وتحديدها وتسميتها وتشكيل مجالس إدارتها، مشيرًا إلى أهمية إنشاء هذا المجلس في تعزيز التنمية البيئية، وصون المقدرات الطبيعية للوطن، وفتح آفاق استثمارية واقتصادية وسياحية جديدة، موضحاً أهمية هذه المحميات التي ستسهم في التوازن البيئي الذي سينعكس إيجاباً بشكل مباشر على البيئة والمناخ مما يحقق للمواطن مناطق جاذبة لسياحته البرية المميزة.وبارك الأوامر الملكية بتعيين وزراء ونوابهم ومساعديهم، سائلا الله أن يعينهم ويوفقهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة تجاه الوطن والمواطن.واختتم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان تصريحه بالدعاء لله بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، وأن يوفقهما لما فيه خير الوطن.